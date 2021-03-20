Нападающий СКА Евгений Кетов получил повреждение во втором матче серии плей-офф против московского «Динамо».

Инцидент произошел на 47-й минуте встречи. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев пошел в контратаку и вышел один на один с вратарем СКА Магнусом Хелльбергом, но не сумел его переиграть. Шипачев пытался сохранить шайбу, а Кетов в то же время решил применить силовой прием, но нанес удар коленом. Шипачев успел пригнуться, а Кетов получил повреждение и малый штраф.

Напомним, СКА одержал домашнюю победу со счетом 1:0, единственную шайбу забросил Кирилл Марченко. Таким образом, счет стал в серии стал равным: 1-1.

Следующие матчи пройдут 22-го и 24-го марта в Москве.