Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич подтвердил, что его ассистент Ивица Олич получил предложение возглавить московский ЦСКА.

«Да, они позвали его», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

Напомним, в субботу, 20 марта, стало известно, что Олич может сменить Виктора Гончаренко у руля ЦСКА. По информации «Чемпионата», стороны уже согласовали назначение.

Олич играл за ЦСКА в период с 2003 по 2006 год. В составе московского клуба хорват провел 112 матчей и забил 41 гол. На данный момент 41-летний специалист входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Набрав 40 очков в 23 турах, ЦСКА располагается на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» под руководством Виктора Гончаренко проиграли три из четырех предыдущих матчей.