Российский теннисист Аслан Карацев войдет в топ-30 обновленного рейтинга АТР. Благодаря победе, одержанной в финале турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ), он поднимется сразу на 15 позиций — с 42-й на 27-ю.

Напомним, что 30 лучших теннисистов рейтинга входят в число сеяных на турнирах «Большого шлема». Год назад, до заморозки мирового рейтинга из-за коронавируса, Карацев располагался на 253-м месте. Он сенсационно дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, благодаря чему поднялся в топ-50.

В Дубае он завоевал своей первый в карьере трофей в одиночном разряде. В финальном матче Карацев одолел представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Недавно Аслан в дуэте с Андреем Рублевым выиграл турнир в Дохе в парном разряде.