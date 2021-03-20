Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прибыла в Стокгольм, где 22 марта стартует чемпионат мира. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка поделилась первой фотографией из Швеции.

«На месте», — подписала Елизавета снимок, опубликованный в сториз.

Женская короткая программа состоится в среду, 24 марта, и начнется в 16:05 по московскому времени. Произвольная программа пройдет в пятницу, 26 марта.

Туктамышева вошла в состав команды, так как стала лучшей среди взрослых участниц финала Кубка России.

Полный состав сборной России: