Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прибыла в Стокгольм, где 22 марта стартует чемпионат мира. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка поделилась первой фотографией из Швеции.
«На месте», — подписала Елизавета снимок, опубликованный в сториз.
Женская короткая программа состоится в среду, 24 марта, и начнется в 16:05 по московскому времени. Произвольная программа пройдет в пятницу, 26 марта.
Туктамышева вошла в состав команды, так как стала лучшей среди взрослых участниц финала Кубка России.
Полный состав сборной России:
- женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
- танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро;
- спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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