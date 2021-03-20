Депутат Госдумы и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский оценил отказ российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым встать на колено в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Жириновский заявил, что полностью поддерживает поступок российских судей, а также призвал приставить их к государственным наградам.

«Русские ничем перед неграми не провинились, к ущемлению их прав мы отношения не имеем и вставать на колени ни перед кем не должны. В связи с этим обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить судейскую команду к государственным наградам за их мужественный поступок», — написал Жириновский у себя в телеграм-канале.

Он добавил, что требует строжайшим образом запретить российским спортсменам и спортивным чиновникам поддаваться давлению и преклонять колено. По его мнению, этот жест подвергает унижению, что совершенно недопустимо для представителей России.

Напомним, ответный матч 1/8 финала завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0. По сумме двух противостояний англичане победили 4:0 и вышли в четвертьфинал.