Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«Если судить по прошлому году, то ожидания самые большие. Нужно смотреть в какой форме Кихира, но на весь пьедестал в женском одиночном хорошие шансы. Правда, говорят, Кихира в хорошей форме…» — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, всё будет более-менее ясно после короткой программы. Жулин отметил, что Александра Трусова подошла к турниру с правильным настроем, сказав, что главное — не медали, а чисто исполненные программы.

«Нужно выходить, делая все на 100%. Тогда и медали будут. Думать о медалях — это самое последнее дело. Правильное решение, что взяли ее. Это девочка, которая может выстрелить в любой момент», — сказал Жулин.

Чемпионат мира будет проходить в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Женскую сборную России представят Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.