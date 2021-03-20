Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в домашнем матче нанес поражение «Енисею» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Игра проходила в «Сибур Арене» и завершилась со счетом 84:71 в пользу хозяев.

Подопечные Хави Паскуаля вышли вперед уже после стартовой десятиминутки — 25:16. Затем петербуржцы увеличили отрыв, выиграв вторую четверть с солидным преимуществом — 31:13.

После большого перерыва «Енисей» бросился отыгрываться и взял третью четверть со счетом 18:15. Заключительный игровой отрезок тоже остался за гостями — 24:13. Однако очков, набранных в первой части игры, хватило «Зениту» для итоговой победы.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал новичок Тарик Блэк, набравший 12 очков. У «Енисея» 20 очков на счету Джордана Мэтьюса.