Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от мужского турнира на чемпионате мира в Стокгольме.

«Если говорить о мужчинах, то я был бы очень рад, если бы Миша Коляда взял бронзу — это оптимальный вариант. Дай бог, может, он что-то получше получит, но с бронзой было бы тоже здорово», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборную России представят Михаил Коляда и Евгений Семененко, оба спортсмена тренируются в группе Алексея Мишина. Коляда получил путевку на чемпионат мира благодаря победе на чемпионате России, а Семененко сенсационно выиграл финал Кубка страны.

Чемпионат мира будет проходить в Швеции в период с 22 по 28 марта. Спортсмены будут жить в «пузыре» и выступят при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.