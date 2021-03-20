Бывший баскетболист сборной России Никита Шабалкин, ставший участником ДТП, рассказал о случившемся. Спортсмена сбил таксист неподалеку от пешеходного перехода в Москве.

«В двух словах — однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо её знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая. Сейчас тоже начал переходить, когда машины стояли», — приводит слова Шабалкина «Матч ТВ».

По словам баскетболиста, водителю такси не понравилось, что он находится на проезжей части. Таксист начал агрессивно сигналить, поэтому Шабалкин, эмоционально отреагировав, ударил ногой по колесу. Водитель в ответ ударил спортсмена бампером по ногам и «решил покатать на капоте».

По мнению Шабалкина, таксист поступил неадекватно, и люди, находящиеся в соседних машинах, тоже были на стороне пешехода.

«Вывод из всей этой истории такой: соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах», — сказал спортсмен.

Напомним, в 2007 году в составе сборной России Шабалкин стал чемпионом Европы. Также в его активе бронза Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде. На клубном уровне он выступал за ЦСКА, «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС и другие команды.