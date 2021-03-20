Известный хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о том, смогут ли российские фигуристки занять весь пьедестал на чемпионате мира.

«Не стоит так говорить, потому что соперники не дремлют. Еще и не совсем понятно, кто в какой форме находятся. Практически не было международных турниров, никто ни с кем не сталкивался. Не нужно делать шапкозакидательских настроений, ставя задачу брать весь пьедестал. Это будет здорово, но конкуренты тоже есть», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Напомним, чемпионат мира будет проходить в шведском Стокгольме в период с 22 по 28 марта. Женскую сборную России представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Щербакова и Трусова отобрались на турнир благодаря успешному выступлению на чемпионате России, Туктамышева получила путевку после финала Кубка страны.

Короткая программа у женщин состоится в среду, 24 марта, произвольная — в пятницу, 26 марта. Транслировать соревнования будут Первый канал и Eurosport.