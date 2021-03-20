Новым главным тренером «Ротора» назначен Юрий Батуренко, сообщает официальный сайт волгоградского клуба.

Батуренко возглавил команду после того, как прежний тренер Александр Хацкевич был отправлен в отставку. О его увольнении клуб сообщил в пятницу, 19 марта.

«При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив», — сказал генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

До лета 2020 года Батуренко входил в тренерский штаб московского «Локомотива», за который ранее выступал в качестве игрока. Также у 56-летнего специалиста есть опыт работы в азербайджанской «Габале», саранской «Мордовии» и махачкалинском «Анжи».

После 23-х туров РПЛ «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем матче команда примет «Локомотив».