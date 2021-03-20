«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Эвертон» в четвертьфинальном матче. Игра проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

«Горожанам» удалось распечатать ворота хозяев поля лишь в концовке матча: на 84-й минуте полузащитник Илкай Гюндоган забил головой. На 90-й минуте полузащитник Кевин де Брёне удвоил преимущество «Сити» и установил итоговый счет матча.

Пока неизвестно, с кем команда Хосепа Гвардиолы сразится в полуфинале: соперник будет определен путем жеребьевки. Место в полуфинале себе уже гарантировал «Саутгемптон», выбивший из борьбы «Борнмут» (3:0).

В оставшихся матчах четвертьфинала «Челси» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Лестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед».

В последний раз «Манчестер Сити» выигрывал Кубок Англии в 2019 году.