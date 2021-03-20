Известный хореограф и постановщик Илья Авербух оценил перспективы российского фигуриста Михаила Коляды на предстоящем чемпионате мира.

«Что говоря о мужском турнире, то он очень сложный и представительный. Я просто верю в наших ребят. Миша Коляда в этом сезоне не раз показывал очень хорошие выступления. У него также достаточный арсенал прыжковых исполнений», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Эксперт уверен, что Коляда сможет попасть в сильнейшую разминку. Если фигурист покажет максимум, то сможет побороться за место в тройке призеров, считает Авербух.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Турнир состоится без зрителей, спортсмены будут находится в «пузыре». Сборную России представят Коляда и победитель финала Кубка страны Евгений Семененко, оба тренируются у Алексея Мишина.