Аслан Карацев завоевал трофей в Дубае, «Зенит» одолел «Енисей», а СКА догнал «Динамо» в серии. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Карацев выиграл турнир в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл первый в карьере турнир категории АТР 500. В Дубае он одолел Ллойда Харриса в финальном матче — 6:3, 6:2. Благодаря этому Аслан поднимется на 27-ю строчку в обновленном рейтинге.

СКА выиграл второй матч серии с «Динамо»

Петербургский СКА дома одержал победу над «Динамо» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 1:0, единственную шайбу забросил Кирилл Марченко в третьем периоде. Теперь счет в серии равный — 1-1.

«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» на своей арене одолел «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:71. Подопечные Хави Паскуаля создали огромный задел в первой половине игры, но уступили в третьей и четвертой четвертях. Самым результативным игроков у петербуржцев стал Тарик Блэк, набравший 12 очков.

Российские фигуристы прибыли в Стокгольм

Сборная России по фигурному катанию в полном составе прибыла в Стокгольм, где вскоре стартует чемпионат мира. Команда прилетела чартерным рейсом, на борту находились 55 человек: спортсмены, тренеры, врачи и официальные лица.

Четыре россиянина отобрались в заключительный масс-старт

Сезон Кубка мира по биатлону завершится мужским масс-стартом, в который попали четверо россиян. Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов вошли в число участников гонки, так как находятся в топ-25 общего зачета. Евгений Гараничев отобрался непосредственно на финальном этапе сезона.