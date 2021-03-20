В шведском Эстерсунде подходит к концу заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 21 марта, состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, начало запланировано на 17:30 по московскому времени.

Сборную России представят четыре биатлониста. Евгений Гараничев отобрался в гонку, так как вошел в топ-5 участников финала Кубка мира; Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов обеспечили себе участие в масс-старте как представители топ-25 тотала.

В сегодняшней гонке решится судьба большого Хрустального глобуса: его разыграют между собой норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Хольм Лагрейд. На данный момент Бё лидирует в общем зачете, но с учетом вычета худших результатов Лагрейд опережает его на одно очко.