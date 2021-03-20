В шведском Эстерсунде подходит к концу заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 21 марта, состоится женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Сборную России представят две биатлонистки — Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. Они вошли в число участников гонки, так как находятся в топ-25 общего зачета Кубка мира.

У сборной Норвегии на старт выйдут пять спортсменок: Тириль Экхофф, Марте Ульсбю Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Каролин Кноттен и Эмили Калкенберг. Экхофф уже гарантировала себе большой Хрустальный глобус.

Швецию представят сестры Ханна и Эльвира Оберг, Линн Перссон и Мона Брорссон.