Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» на домашней арене разгромил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра состоялась на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

В составе «Колорадо» отличились Кейл Макар, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Девон Тейвз, а также российский форвард Валерий Ничушкин (он забросил заключительную шайбу на 45-й минуте).

В общей сложности Валерий Ничушкин провел на льду чуть более 12 минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «2». Также хоккеист две минуты просидел на скамейке штрафников.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду почти 18 минут, не отметился ни одним результативным действием и был отмечен показателем полезности «-4».