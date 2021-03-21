«Каролина Харрикейнс» дома уступил хоккеистам из «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В составе «Каролины» отличился российский форвард Андрей Свечников, а также еще одну шайбу забросил Уоррен Фёгеле. За «Коламбус» забросили по шайбе Оливер Бьёркстранд и Сет Джонс.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Коламбуса». В составе «Каролины» шайбу забросил лишь Даги Хэмилтон, Андрей Свечников и Нино Нидеррайтер бросили мимо, а бросок Мартина Нечаса поймал голкипер. За «Коламбус» забросили по шайбе Оливер Бьёркстранд и Патрик Лайне.