Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Вашингтона» отличился только Джон Карлсон на 46-й минуте. За «Рейнджерс» же забросил шайбу российский форвард Павел Бучневич, также отличились Мика Зибанеджад и Бретт Хауден (с передачи Бучневича).

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов сделал 22 сейва за игру. Российские форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин были отмечены показателем полезности «-2», Дмитрий Орлов — показателем «0».

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду около 19 с половиной минут и отметился показателем полезности «+1». Голкипер Александр Георгиев провел весь матч на скамейке запасных.