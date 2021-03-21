Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC и IBF Артур Бетербиев нокаутировал представителя Германии Адама Дайнеса.

Большой боксерский вечер прошел в Москве на арене «Мегаспорт».

Бой Бетербиева и Дайнеса стал главным событием вечера. 36-летний российский боксер нокаутировал своего соперника в десятом раунде. Счет Бетербиева по победам за карьеру — 16-0.

Чемпионский титул по версии WBC Бетербиев защитил в первый раз в карьере, аналогичный титул по версии IBF — уже в четвертый раз в карьере. Предыдущий бой Бетербиев провел в октябре 2019 года, он больше года не выходил на ринг. Бой с Дайнесом несколько раз переносился из-за коронавируса.

Отметим, этот бой стал для Артура Бетербиева первым поединком, проведенным на территории России. До этого боксер-полутяжеловес дрался только на аренах США и Канады.