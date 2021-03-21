На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 21 марта, состоятся последние гонки сезона-2020/21.

На 15:00 по московскому времени запланировано проведение женского масс-старта на 12,5 километров.

Прямая трансляция гонки будет доступна здесь:

В гонке примут участие 30 лучших биатлонисток сезона: 25 лучших по общему зачету Кубка мира, а также пятерка лучших спортсменок текущего этапа в Эстерсунде.

Сборную России представят две биатлонистки — Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. Они вошли в число участниц гонки, так как находятся в топ-25 общего зачета Кубка мира.

Судьба Большого хрустального глобуса у женщин уже решена. Его завоевала норвежка Тириль Экхофф, на ее счету 13 личных побед в сезоне, до рекорда Магдалены Форсберг не хватает одной победы.