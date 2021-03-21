На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 21 марта, пройдет мужская гонка на 15 километров с общего старта.

Начало последней гонки сезона-2020/21 назначено на 17:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки можно будет увидеть здесь:

За вычетом худших результатов сезона пока в Кубке мира по биатлону с преимуществом в одно очко лидирует норвежец Стурла Хольм Лагрейд. Его преследует соотечественник Йоханнес Бё.

Сборную России в этой гонке представят четыре биатлониста: три по общему зачету, а также один по добору. Евгений Гараничев отобрался в гонку, так как вошел в топ-5 участников финального этапа Кубка мира. Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов обеспечили себе участие в масс-старте как представители топ-25 тотала.