Норвежский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Стурла Хольм Лагрейд рассказал о том, с какой биатлонисткой его связывают романтические отношения.

Слова Лагрейда цитирует телеканал NRK. Биатлонист отметил, что встречается с 22-летней биатлонисткой из США Хлоей Левинс, их отношения начались еще осенью 2020 года.

По словам Лагрейда, Левинс поддерживает его и играет важную роль в его жизни, поэтому должен делиться с ней своими победами.

«Я говорил, что у меня нет девушки в Норвегии. Но после чемпионата мира я не зря отправился в Рамзау – я был там с ней. Теперь это больше не тайна. Я очень счастлив», – рассказал Лагрейд.

Напомним, в дебютном сезоне на Кубке мира Лагрейд идет на первом месте в общем зачете Кубка мира (за вычетом двух худших результатов), также он выиграл 4 золота на дебютном чемпионате мира.