Экономика Японии лишится около 1,37 миллиарда долларов в связи с решением провести Летние Олимпийские игры в Токио без иностранных болельщиков.

По данным японских СМИ, в частности, газеты Никкэй, которая транслирует мнение экономистов Dai-ichi Life Research Institute, экономический эффект Олимпиады снизится на 150 миллиардов йен. Аналогичную цифру привел в интервью телеканалу NHK Такахидэ Киути, представитель Исследовательского института Номура.

Отметим, изначально Япония рассчитывала на то, что проведение Олимпийских игр привлечет в страну иностранных туристов, которые посетят не только сам Токио, но и регионы страны. В Японии хотели продемонстрировать миру, как восстановился северо-восток страны после землетрясения и Цунами в 2011 году.

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада пройдет без болельщиков из-за рубежа, им будет возвращено более 600 тысяч билетов на соревнования.