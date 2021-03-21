Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как сложно ему было принимать решение оставить чемпионский пояс.

В интервью ESPN Нурмагомедов отметил, что ему было очень трудно принимать такое решение, и люди, возможно, никогда его не поймут.

«Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: «Нет», — сказал Хабиб, добавив, что надеется на поддержку со стороны болельщиков.

По словам Нурмагоедова, он чувствовал, что каждый бой и каждый лагерь отнимает дни жизни его матери. Боец отметил, что пришёл в этот вид спорта, чтобы показать себя и стать лучшим.

«Я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC, что ещё? Только денежные бои, а мне деньги не нужны», — заключил Хабиб.