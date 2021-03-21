В России за последние сутки было зафиксировано 9 299 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.

За все время пандемии было проведено более 117,4 миллионов тестов на коронавирус, из них выявлено более 4,456 млн случаев заболевания по всей стране. Выздоровело в общей сложности 4 069 395 человек, еще 95 030 человек стали жертвами пандемии.

На утро 21 марта в Москве обнаружено ещё 1511 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге известно о 881 новом случае заболевания коронавирусом, в Московской области за сутки диагностировали ещё 648 случаев коронавируса.

В мире на данный момент известно о 122 825 490 случаях заболевания коронавирусом, из них почти 30 миллионов случаев диагностировано в США (29,78 млн). Второе место занимает Бразилия, третье — Индия, в обеих странах более 11 млн заболевших.