Российская биатлонистка Лариса Куклина поблагодарила болельщиков и подвела итоги сезона-2020/21 на Кубке мира по биатлону.

В своем «Инстаграме» Куклина написала, что хочет поблагодарить каждого человека, кто верил и кто критиковал ее. «Услышала каждого. Сезон был нелегким, получила не то, что ожидала и на что рассчитывала, увы… Но все проанализировано!», — написала биатлонистка.

Также Куклина отметила, что идет дальше с верой в себя, в тех, с кем она работает и в лучшее. «Пожелаю каждому добра и не сомневаться в себе», — заключила Куклина.

Напомним, сегодня, 21 марта, в Эстерсунде пройдут заключительные гонки сезона — два масс-старта. От России в женской гонке участвуют Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.