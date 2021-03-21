Сальвадорская серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла во время тренировки от удара молнии.

Спортсменке было всего 22 года. Как сообщает агентство AP, трагедия случилась в Сальвадоре на пляже Эль Тунко. Эрнандес находилась в воде, когда в нее попала молния. На месте происшествия очень быстро оказались врачи скорой помощи, но спасти спортсменку они не смогли.

Кэтрин Диас Эрнандес готовилась отбираться на Олимпиаду 2021 года в Токио. Она должна была принять участие во Всемирных играх по серфингу ISA, эти соревнования станут отборочными к Олимпийским играм. В 2021 году впервые будут разыграны медали Олимпиады в серфинге.

Также Диас Эрнандес была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса.