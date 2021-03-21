Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что масс-старты на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде были перенесены на несколько часов из-за погодных условий.

В своем телеграм-канале Губерниев отметил, что новое время гонок — 17:30 и 19:15 по московскому времени. Ранее женский масс-старт на 12,5 км был запланирован на 15:00 по московскому времени, мужская гонка должна была состояться в 19:15.

«Последняя инфа — организаторы этапа в Эстерсунде готовятся сегодня гонки проводить! Включаем Матч ТВ!», — написал Губерниев.

Напомним, сегодня в Эстерсунде установилась очень ветренная погода, из-за которой на несколько часов был отложен и лыжный марафон в долине Оре рядом с Эстерсундом.