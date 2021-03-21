Тренер российского теннисиста Аслана Карацева Егор Яцык прокомментировал победу своего подопечного на турнира АТР в Дубае.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Яцык отметил, что эмоции от победы Карацева в Дубае только положительные. «Не только у нас с Асланом, но и у людей, которые поддерживают и помогают нам уже долгое время», — отметил Яцык, поблагодарив всех, кто помогает теннисисту.

По словам Яцыка, в финале Карацев выглядел свежим, а все дело — в мотивации и настрое. «Осталось сделать последний шаг, поэтому надо было полностью отдаться в финале. Мы договорились, что он вообще не будет думать об усталости», — сказал Яцык, добавив, что Карацев выходил играть на победу, выигрывать каждый мяч.

Напомним, Аслан Карацев впервые одержал победу в финале турнира АТР, выиграв соревнования в Дубае.