Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему чемпиону промоушена в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

В своём «Твиттере» Макгрегор напомнил Нурмагомедову о том, что тот нечасто выигрывал бои нокаутом.

«8 нокаутов в 30 боях – нулевая мощь. Не забывай об этом, плюшевый мишка», – сказал Макгрегор.

В ММА Нурмагомедов провёл 29 поединков и выиграл их все, в том числе 13 боев в UFC. Три последних боя Хабиб Нурмагомедов защищал титул чемпиона в лёгком весе, сначала он победил Конора Макгрегора, затем победил Дастина Порье и в своем заключительном бою одержал победу над Джастином Гэтжи.

После боя с Гэтжи Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.