Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев показал, как сильный ветер в шведском Эстерсунде разрушает биатлонную трассу.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Губерниев показал короткий ролик, снятый на биатлонной трассе, на котором ветер сносит конструкции и переметает снег.

«А гонки будут?», — подписал видео комментатор.

Из-за плохих погодных условий было принято решение перенести биатлонные масс-старты на более позднее время суток, однако организаторы намерены не отменять гонки. На 17:30 теперь запланирован старт гонки с общего старта среди женщин, в 19:15 состоится масс-старт у мужчин.

В последней гонке сезона должно решиться, кто из биатлонистов станет обладателем Большого хрустального глобуса. Пока Стурла Лагрейд опережает Йоханнеса Бё на одно очко.