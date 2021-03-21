Нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум с большой долей вероятностью «Ливерпуль» по окончании сезона-2020/21.

Об этом сообщает британское издание The Sunday Times. По данным прессы, 30-летний хавбек сборной Голландии продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Вейналдум заключил с каталонцами предварительный контракт.

Интерес к переходу полузащитника проявляет Рональд Куман, главный тренер «Барселоны» и бывший наставник сборной Нидерландов.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги Жоржиньо Вейналдум провёл 28 матчей за «Ливерпуль», забил два мяча. Контракт голландца с «Ливерпулем» действует до лета 2021 года.

«Ливерпуль» сейчас идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ с результатом в 46 очков. Команда Юргена Клоппа одержала всего лишь 13 побед по ходу сезона.