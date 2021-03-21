Российский фигурист, призер чемпионата Европы Александр Самарин рассказал о постановке короткой программы «Полюшко-Поле» в сезоне-2020/21.

В подкасте Ice Room Самарин отметил, что идея постановки такой программы была и близко не его.

«Я сначала даже говорил: я не понимаю эту программу. Искали музыку долго, я что-то приносил, что-то подкидывали. Но все не так, как хотелось бы, не так звучит, под меня не подходило», — отметил фигурист, добавив, что тренеры решили взять что-то отечественное, поскольку международных выступлений в сезоне фактически не было.

По словам Самарина, первые несколько дней постановки он вообще не понимал, как под это катать. «Потом начала программа вырисовываться, музыка резалась, изменялась – со временем все больше она проникает в организм. Несколько дней – и я втянулся, она очень нравится», — сказал Самарин, подчеркнув, что песня очень мощная, а эффект в программе ставился на концовку, чтобы идти в разнос на дорожке шагов.