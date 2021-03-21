Российская лыжница, призёр чемпионата мира Татьяна Сорина высказалась о борьбе с норвежкой Терезой Йохауг в эстафете на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

В интервью Metaratings Сорина отметила, что ее целью на этапе было максимально мало проиграть Йохауг.

«На стадионе я быстро приблизилась к Йохауг, но на подъёме поняла, что её темп будет высоким, не стала рисковать, пошла своим ходом», — сказала Сорина, отметив, что бежала этап будто сама с собой, старавшись добавить на верхушке подъема.

По мнению Сориной, коньковым ходом за Йохауг можно нормально идти, поддерживать ритм и темп. «Нужно ли за ней повторять, чтобы обыгрывать? Нет, повторять не надо, тогда можно свои лучшие стороны упустить. Нужно работать над своими ошибками. Она не во всём лучше нас. Что-то и у нас лучше», — рассказала Сорина.