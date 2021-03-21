Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе в чемпионате России по футболу и шансах «Зенита» завоевать третий чемпионский титул подряд.

В интервью BobSoccer Орлов заявил, что с разговорам о чемпионстве «Зенита» стоит повременить.

«Конечно, трубить в фанфары не стоит. Да, ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» изо всех сил будет стараться навязать борьбу», — сказал Орлов, добавив, что клуб будет бороться до тех пор, пока останется математическая возможность выиграть чемпионат.

«Кто способен отобрать очки у лидеров, кроме «Зенита»? «Химки». Посмотрите, как грамотно подмосковная команда обыграла «Рубин»!», — отметил комментатор, добавив, что «Рубин» также может отобрать очки у лидеров, поскольку в команде есть три ярких игрока атаки.

Сейчас «Зенит» идёт на первом месте с результатом в 48 очков, у «Спартака» — 44 очка.