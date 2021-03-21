Российский тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о том, почему она стала работать со Станиславой Константиновой.

«То, что она взрослая, сложившаяся спортсменка и точно понимает, чего она хочет. Плюс, Стася — очень интересный человек, личность. И потрясающе красиво катается», — сказала Буцаева в интервью RT, отметив, что когда фигурист так катается, то молодые спортсмены могут многому научиться, наблюдая со стороны.

Также Буцаева отметила, что ей хочется дать Константиновой возможность продлить карьеру в фигурном катании. «Чтобы ей не пришлось кусать локти, понимая, что до конца себя не реализовала», — сказала Буцаева.

Напомним, Станислава Константинова перешла в СШОР «Москвич» из академии «Ангелы Плющенко» зимой 2021 года.