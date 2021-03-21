Российский тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева высказала мнение о фигуристках, которые будут представлять Россию на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

В интервью RT Буцаева отметила, что каждая и девушек интересна, поэтому никого выделять не хочется.

«Хотя Лиза (Туктамышеа) заслуживает отдельного внимания и отдельного уважения. Между ней и теми, кто выступает сейчас, уже, наверное, не одно, а два поколения спортсменок», — сказала тренер.

«Очень хочется, чтобы в Стокгольме Лиза сделала тот максимум, который она сейчас способна показать», — отметила тренер, добавив, что ей симпатична и Анна Щербакова, ведь они пересекались на соревнованиях, были на юношеском олимпийском фестивале в Сараево.

Как считает Буцаева, при всей своей жёсткости на льду, в жизни Щербакова — очень доброжелательный, интеллигентный и мягкий человек.