Российский футболист, защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о тренировочном процессе в национальной сборной России.

Слова Кутепова цитирует портал «Чемпионат». «В сборной у нас рабочий тренировочный процесс, всегда выкладываемся на 100%. Ощущения – отличные, настроение хорошее, как и у всех ребят, работать готов», — сказал Кутепов, добавив, что у него не было игровой практики в клубе, однако решение о его вызове принимал тренерский штаб команды.

«Мне всегда комфортно в сборной, готов тут играть на любой позиции. Опыта игры в атаке особенно не было. Пара ситуаций, пара моментов, и всё», — добавил Кутепов.

Напомним, сборная России уже 24 марта сыграет на выезде против сборной Мальты в отборе на ЧМ-2022.