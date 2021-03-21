Футбольный агент Эвандро Феррейра, который представляет интересы бразильского нападающего Вагнера Лава, рассказал о том, что его клиент может вернуться в ЦСКА, если главным тренером станет Ивица Олич.

В интервью Metaratings Феррейра отметил, что видел в СМИ информацию о возвращении Олича в ЦСКА, а также слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Милош Красич и Элвер Рахимич, которые долгие годы играли вместе с Лавом.

«Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым», — сказал Феррейра, добавив, что раз это получилось сделать у Олича или Красича, поэтому этот путь может повторить и Вагнер, но все зависит не только от желания игрока.