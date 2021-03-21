Российский тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева высказала своё отношение к возможному повышению возрастного ценза в женском одиночном катании.

В интервью порталу RT Буцаева отметила, что разговоры об этом ведутся не первый год, однако российские фигуристки уже приучили весь мир к жесткой борьбе в женском одиночном катании, на которую всем интересно смотреть.

«Как и на четверные прыжки. Допустим, возраст поднимут. Но не станет ли зрителям скучно?», — отметила Буцаева, добавив, что с другой стороны хотелось бы продлить жизнь фигуристок в спорте.

«Та же Камила Валиева и Даша Усачёва совсем скоро почувствуют, что их начинают поджимать, так же, как они сами сейчас поджимают ту же Аню Щербакову. Их тоже коснётся эта участь», — сказала тренер, добавив, что получается замкнутый круг, в котором не поймешь, что правильно, а что неправильно.