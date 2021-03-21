Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова показала как исполняет один из сложнейших хореографических элементов на тренировке в «Хрустальном» — кантилевер.

В своем аккаунте в TikTok Загитова выложила видео, на котором она отрабатывает этот сложный вариант кораблика. Фигуристка использует кантилевер в своих показательных номерах.

Этот элемент довольно редко исполняют фигуристки в соревновательных программах. Кантилевер в произвольной программе исполняла и сейчас исполняет Александра Трусова.

Напомним, ранее Алина Загитова рассказала о трагедии в семье. В конце января у олимпийской чемпионки умерла кошка, которая жила с ней на протяжении последних 11 лет. Фигуристка долго не решалась рассказывать о случившемся, потому что не могла это осознать.