Во время финального матча парного разряда турнира в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy 2021 одному из зрителей на трибунах потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел в первом сете поединка между укранско-румынской пары Надежда Киченок/Ралука Олару и американским тандемом Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария. Одному из болельщиков стало плохо, после чего врачи оказали ему первую помощь и вынесли на носилках за пределы арены, — информирует РИА «Новости».

Матч в итоге завершился волевой победой Киченок и Олару в упорной борьбе на супертай-брейке — 2:6, 6:3, 10:8.

21 марта также состоится финал в женском одиночном разряде, в котором встретятся россиянки Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина. Девушки начнут поединок в 16.30.