Экспертно-судейская комиссия РФС, разбирая спорные эпизоды матча РПЛ «Рубин» — «Зенит», постановила, что судья Сергей Карасёв верно засчитал гол Сердара Азмуна.

Встреча состоялась 8 марта.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» №27 Магомед Оздоев, находившийся в момент передачи партнера ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок команды соперника, не участвовал в борьбе за мяч и не оказывал влияния на возможность защитников «Рубина» играть в мяч», — говорится в пресс-релизе на сайте РФС.

Азмун отличился после подачи со штрафного, сделав счет 1:1. В конечном итоге это не спасло «Зенит» от поражения — 1:2. На исходе времени матча Артём Дзюба мог во второй раз восстановить паритет, однако его удар с пенальти пришелся во вратаря Юрия Дюпина.

В двух следующих матчах РПЛ «Зенит» победил «Ахмат» (4:0) и ЦСКА (3:2). Набрав 48 очков, сине-бело-голубые лидируют в таблице, опережая «Спартак» на 4 балла.