«Ак Барс» праздновал выездную победу над «Салаватом Юлаевом» в матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2:1.

В составе победителей отличились Кирилл Петров, огорчивший Юху Метсолу на 18-й минуте, и Михаил Глухов, поразивший цель на 24-й минуте. В промежутке между голами «барсов» затесался точный бросок Дмитрия Кугрышева в дебюте второго периода.

Таким образом, казанский клуб повел в серии со счетом 3:0 и уже послезавтра может досрочно оформить пропуск в полуфинальную стадию. Если 23 марта в Уфе победит «Салават Юлаев», серия вернется в столицу Татарстана. В первом матче «Ак Барс» был сильнее 4:1, во втором — 2:1 (ОТ).

С учетом стартового раунда против нижегородского «Торпедо» команда Дмитрия Квартальнова выиграла все семь встреч нынешнего плей-офф.