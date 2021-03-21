Фигуристы сборной России получили результаты тестирования на коронавирус на чемпионате мира в Стокгольме и могут начать готовиться к соревнованиям. Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Результаты получены. Теперь наша команда может приступить к тренировкам», — цитирует Когана ТАСС.

Турнир состоится с 22 по 28 марта. В связи с ограничениями из-за угрозы распространения ковида чемпионат мира в шведской столице пройдет в режиме «пузыря» — без зрителей на трибунах. В настоящее время члены сборной России могут передвигаться по гостинице без выхода на улицу. До получения результатов тестов они не имели права покидать свои номера.

ЧМ-2021 стартует 24 марта с коротких программ у женщин и спортивных пар. Первый комплект медалей будет разыгран 25 марта.