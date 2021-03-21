В Эстерсунде (Швеция) завершается заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону. В 17.30 по московскому времени началась женская гонка с массового старта.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Соревнования в последний день этапа были сдвинуты на более позднее время из-за сильного ветра.

Россию в женском масс-старте представляют Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, стартовавшие с 7-го ряда. Всего в гонке участвуют 30 спортсменок, включая лидеров сезона норвежек Тириль Экхофф и Марте Ульбю Ройселанн. Участникам нужно пробежать пять кругов по 2,5 км и зайти на четыре огневых рубежа.

В общем зачете масс-стартов лидирует француженка Жюлия Симон, набравшая 181 очко. Марте Ройселанн отстает на 6 баллов, австрийка Лиза Тереза Хаузер — на 10, Экхофф — на 11, немка Франциска Пройсс — на 14, шведка Ханна Оберг — на 16. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова, занимающая 14-ю строку с 90 очками.