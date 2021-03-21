Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила мнение, что золото чемпионата мира в женском одиночном разряде разыграют россиянки.

Турнир стартует на следующей неделе в Стокгольме. В женском катании Россию представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

По мнению Слуцкой, вмешаться в борьбу за награду высшей пробы у женщин больше никто не способен. «Основная борьба за первую ступень пьедестала будет разыгрываться, конечно, между нашими девочками. Но за призы Кихира тоже может побороться, за первое место — вряд ли», — цитирует эксперта «Спорт-экспресс».

На предыдущем чемпионате мира, проходившем в 2019 году в Сайтаме (Япония) золото взяла олимпийская чемпионка Алина Загитова. Бронзу завоевала еще одна россиянка Евгения Медведева. Серебро досталось казахстанке Элизабет Турсынбаевой.