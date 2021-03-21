Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021. В финале она встречалась с соотечественницей Маргаритой Гаспарян, которая отказалась продолжать борьбу во втором сете.

61-й ракетка мира Касаткина выиграла первую партию со счетом 6:3 и повела во второй 2:1. После этого Гаспарян, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, отказалась продолжать матч, который длился 55 минут. В последнем гейме Маргарита уступила, ведя по ходу 40:0.

На пути к финалу Касаткина последовательно обыграла датчанку Клару Таусон (6:4, 7:6), белоруску Александру Саснович (5:7, 6:3, 7:6), россиянку Веронику Кудерметову (1:6, 6:1, 6:2) и россиянку Светлану Кузнецову (1:6, 6:0, 6:2).