Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в мужском масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, который начнется в 19.15 по московскому времени.

Это будет заключительная гонка в нынешнем сезоне. Логинов значился в предварительном старт-листе. Однако за считанные часы до старта стало известно, что россиянин пропустит масс-старт. Вместо него побежит болгарин Владимир Илиев.

Ранее в Эстерсунде Логинов принял участие в спринте и гонке преследования. По итогам спринта он занял 26-е место с одним промахом на стойке. В пасьюте россиянин допустил четыре промаха (1-0-1-2) и поднялся на 15-е место с отставанием 2 минуты 4,2 секунды от победившего норвежца Стурлы Хольма Лагрейда.

За сборную России в масс-старте выступят три биатлониста: Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.